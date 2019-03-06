На Урале в ДТП с фурой погибли муж и жена

Вечером 5 марта на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге в Свердловской области грузовой автомобиль МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя легковушками – Volkswagen, Ford Fusion, Daewoo Nexia, передает портал tagilcity.ru. Ехавшие в Ford супруги скончались на месте. Фура после столкновения вылетела в кювет. Ее водителю медицинскую помощь оказали на месте. По предварительным данным, у грузовика во время движения лопнуло колесо.