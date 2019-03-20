В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями

Прохожие и владельцы машин, припарковавшие их на улице Богдана Хмельницкого в Омске, стали свидетелями удивительной картины. За ночь кто-то измазал ручки дверей и стекла машин чем-то, удивительно напоминающем фекалии, передает портал gorod55.ru. При этом многие обратили внимание, что от рук обеспокоенного гражданина, выходящего на свой промысел исключительно в темное время суток, пострадали только те автомобили, которые были припаркованы неправильно. Старожилы припоминают, что подобная картина наблюдается в округе каждую весну и осень. Поймать народного мстителя до сих пор не удается.
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