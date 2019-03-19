Infiniti QX60: семейная лошадка для богатых

Когда-то автомобиль был средством передвижения для одних, оставаясь роскошью для других. В XXI веке все изменилось: на рынке практически не осталось средств передвижения, почти все автомобили постепенно превращаются в элитные, наполненные сверхсложной техникой механизмы на колесах. И, несмотря на то, что основное их предназначение – поездка из точки А в точку Б, в то же время чувствуешь в них себя, как в роскошной квартире со всеми удобствами.

За рулем современных машин уже не надо крутить головой на 180 градусов, остерегаясь препятствий или играющих в шашки коллег по автотрассе. Камеры по кругу и электронные помощники превращают вождение если не в отдых, то уж точно не в напряженную работу. А, между прочим, водитель – это рабочая специальность или профессия, которой, специально обучают.

Получается, что сейчас уже и учить-то особо нечему: сел, пристегнулся, нажал на кнопку "Старт" и поехал. Так я и поступил, устроившись поудобнее за рулем Infiniti QX60, предварительно понажимав на кнопочки настройки водительского сидения. Хотя, по большому счету, можно было этого и не делать: удобное (еще и вентилируемое на "тепло-холод") кресло, просторный салон и обзор в больших зеркалах позволяют управлять этим автомобилем в любом положении.





Вот только чувствуешь себя здесь в одиночестве, как будто остался один в огромной квартире. Эта машина, конечно, для большой семьи: в ней семь мест, почти как в маршрутке. Задний ряд сидений при этом оставляет в багажнике почти 400 литров полезного объема. То есть, забив эту лошадку под завязку пассажирами, можно легко втиснуть в нее еще пару-тройку чемоданов.





Владельцу QX60 производитель предоставил весь спектр возможностей для безопасного передвижения. И из полосы без включения поворотника спокойно не уедешь (предупреждающий писк заглушит любую музыку), и припаркуешься без проблем, несмотря на пять метров длины и два ширины. Круговые камеры, контроль мертвых зон и давления в шинах, датчики освещения и дождя, фары с авторегулировкой уровня наклона…





Единственное, что меня смутило – работа активного круиз-контроля. На трассе он уверенно держит и скорость и дистанцию, но в городе с его вечно вклинивающимися наглыми соседями, лучше управлять машиной вживую. И навыки водительские не растеряешь, и, возможно, машину сбережешь.





Но все же плюсы в Infiniti QX60 перевешивают немногочисленные минусы в виде небольших шумов в салоне (особенно на дороге с плохим покрытием), раскачку и крены в поворотах, не очень удачную графику мультимедиа. Все это компенсируется безупречным звучанием аудиосистемы Bose с 12-тью динамиками и сабвуфером мощностью в 300 ватт и комфортом в салоне.





Само понятие комфорт в этой машине, похоже, возведено в ранг небывалой роскоши. Здесь есть трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха, подогрев руля (и, разумеется, сидений), экраны для пассажиров, информационно-развлекательный центр с беспроводными наушниками. Не поездка, а отдых!





Динамические качества этого кроссовера вполне себе неплохие: двухтонная машина разгоняется до сотни за 8,4 секунды. Под капотом спряталась V-образная шестерка объемом 3,5 литра и мощностью 262 лошадки. Полноприводная трансмиссия работает через электромагнитную муфту, подключающую задние колеса при пробуксовке передних. Понятно, что из-за этого о внедорожных качествах QX60 можно говорить с большой натяжкой. Да и увидеть такой автомобиль в лесной чаще вряд ли кому-то доведется.





Скорее, он создан для многодетной семьи для поездок по шоссе на средние и большие расстояния. Отправиться в путешествие за границу на нем – настоящее удовольствие. Но, как известно, за любое удовольствие надо платить и платить немало. В полной комплектации Infiniti QX60 обойдется вам почти в четыре с половиной миллиона рублей.



