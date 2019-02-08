На Урале скорая помощь с беременной попала в ДТП

Вечером 6 февраля скорая помощь врезалась в специальный барьер перед закрытым железнодорожным переездом в городе Артемовский Свердловской области, передает портал tagilcity.ru. Машина везла в больницу беременную девушку. Сообщается, что она не пострадала. А вот два фельдшера, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили повреждения.
Оказавшиеся поблизости сотрудники дорожной полиции посадили пострадавших и беременную в свою машину и отвезли в больницу. Спустя несколько часов девушка родила здоровую девочку.
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