Сотрудник сервисного центра врезался в стену на Toyota LC Prado клиента

Сотрудник Toyota Центра в Нижнем Тагиле врезался в стену здания на автомобиле Toyota LC Prado, которую клиент привез на техническое обслуживание, передает портал tagilcity.ru. От удара у внедорожника помялся левый бок. Руководство центра пообещало владельцу иномарки возместить нанесенный ущерб. Ему предложили на выбор либо ремонт машины на счет предприятия и 5 бесплатных ТО с расширенной гарантией на 160 тысяч рублей на выбор, скидку на приобретение нового автомобиля в размере 300 тысяч рублей или оклеить машину защитной пленкой на 80 тысяч рублей. Однако покупатель заявил, что хочет точно такой же автомобиль, но не битый.
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