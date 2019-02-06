Сотрудник сервисного центра врезался в стену на Toyota LC Prado клиента

Сотрудник Toyota Центра в Нижнем Тагиле врезался в стену здания на автомобиле Toyota LC Prado, которую клиент привез на техническое обслуживание, передает портал tagilcity.ru. От удара у внедорожника помялся левый бок. Руководство центра пообещало владельцу иномарки возместить нанесенный ущерб. Ему предложили на выбор либо ремонт машины на счет предприятия и 5 бесплатных ТО с расширенной гарантией на 160 тысяч рублей на выбор, скидку на приобретение нового автомобиля в размере 300 тысяч рублей или оклеить машину защитной пленкой на 80 тысяч рублей. Однако покупатель заявил, что хочет точно такой же автомобиль, но не битый.