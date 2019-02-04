Погибли двое: в Удмуртии легковушка вылетела под грузовик

Утром 2 февраля в Игринском районе Удмуртии автомобиль LADA Granta при завершении обгона вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hyundai, передает портал udm-info.ru. По предварительным данным, 35-летний водитель легковушки не справился с управлением. В результате ДТП погиб не только он, но и его 39-летняя пассажирка.