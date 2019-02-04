В Омске столкнулись три машины

Вечером 3 февраля в районе дома №155 на улице Красный путь в Советском округе Омска автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с Hyundai, после чего отлетел в сторону находившейся поблизости Infiniti, передает портал gorod55.ru. В результате ДТП пострадали два водителя и два пассажира иномарок. По факту произошедшего проводится проверка.
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