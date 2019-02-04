В ДТП в Башкирии погибли четыре человека

Ранним утром 4 февраля на 1499-м километре дороги Самара – Уфа – Челябинск в Уфимском районе Башкирии автомобиль Daewoo Gentra врезался в остановившийся грузовик МАЗ, передает портал "Реальное время". В результате ДТП водитель иномарки, а также три его пассажира – мужчина, женщина и подросток – скончались на месте. Еще один пассажир – девочка пяти-шести лет – была доставлена в больницу. На месте работают полиция и другие экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.