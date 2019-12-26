Страшная авария под Москвой унесла жизнь человека

В четверг, 26 декабря, в подмосковном городе Орехово-Зуево произошла массовая авария. На 50-м километре трассы Москва – Касимов столкнулись три легковушки и маршрутка.
Один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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