На севере Москвы ребенок попал под колеса иномарки

Утром 11 декабря на севере столицы автомобиль Kia наехал на ребенка. Информацию о случившемся подтвердили в правоохранительных органах.
Подробности самочувствия ребенка пока не раскрываются. На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает "Вечерняя Москва".
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