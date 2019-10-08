В Башкирии иномарка насмерть сбила мужчину

В Зианчурском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 280-м километре дороги Магнитогорск – Ира водитель Hyundai Solaris сбил мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

По словам водителя, пешеход вышел на проезжую часть в неположенном месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa.