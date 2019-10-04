В Петербурге трамвай протаранил легковушку

В пятницу, 4 октября, в Санкт-Петербурге трамвай протаранил легковой автомобиль. Авария произошла на пересечении улиц Туристской и Савушкина.
Как рассказали очевидцы, водитель машины пытался выполнить разворот на трамвайных путях, однако не успел закончить маневр: в бок автомобиля врезался трамвай. На месте происшествия образовалась пробка. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает ИА "Невские новости".
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