В Ижевске водитель наехал на девушку и скрылся

В Ижевске водитель автомобиля LADA Priora совершил наезд на 20-летнюю девушку, после чего скрылся. Авария произошла в четверг, 3 октября, на улице Удмуртской.
По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу на зеленый свет. В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу. По факту случившегося ведется расследование, сообщает ИА "Удмуртия".
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