Пятеро пострадавших: в Подмосковье столкнулись маршрутка и легковушка

В пятницу, 4 октября, в подмосковных Химках случилось серьезное ДТП. На улице Пожарского столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Mercedes. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.
В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Подробности их состояния не раскрываются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, передает сайт "Подмосковье сегодня". Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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