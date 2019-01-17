На трассе в Татарстане спасли семью с грудным ребенком

На трассе в 700 метрах от поселка Новые Чечкабы Буинского района Татарстана автомобиль LADA попал в снежный занос и не мог двигаться дальше, передает портал inkazan.ru. В машине находилась семья их пяти человек, среди которых был грудной ребенок. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, дали людям место для обогрева, напоили их чаем и отбуксировали застрявший автомобиль.
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