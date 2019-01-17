В ДТП с деревом под Ростовом пострадали подростки

В ночь на 17 января возле дома №68 на Трамвайной улице в городе Новочеркасск Ростовской области автомобиль LADA Priora вылетел с дороги и врезался в дерево, передает портал rostovgazeta.ru. В результате ДТП пострадали 17-летний водитель и его пассажирка 2001 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением.
Певец прокомментировал "всплывшие" данные
О трагедии сообщила подруга знаменитости
Телеведущей сделали предложение
Фигуристка отдыхает в Арабских Эмиратах