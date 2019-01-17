В Саратове иномарка влетела в супермаркет (видео)

Днем 17 января автомобиль марки Hyundai протаранил вход и влетел в помещение супермаркета на улице Плякина в Заводском районе Саратова, передает Пятый канал. Произошедшее сняли на видео камеры наблюдения. Водитель объяснил произошедшее технической неисправностью своей машины. В результате ДТП никто не пострадал. Один из посетителей успел покинуть опасную зону за мгновение до столкновения.
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