Под Москвой столкнулись два грузовика

На трассе М4 "Дон" в городе Домодедово Московской области столкнулись два грузовика, передает сайт "Подмосковье сегодня". "В результате по всей трассе разметало груз: синие коробки, похожие на ящики из-под фруктов", – рассказал очевидец. Из-за ДТП были перекрыты две полосы. В районе аварии образовалась большая пробка. По предварительным данным, никто не пострадал.
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