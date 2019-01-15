Последствия смертельного ДТП под Воронежем попали на видео

В Сети появилась видеозапись с места страшной аварии, которая произошла в Воронежской области. На опубликованных кадрах видно, как горят транспортные средства.
Ранее сообщалось, что водитель Lexus, следовавший в сторону Воронежа, не справился с управлением. В итоге он столкнулся с двумя ехавшими навстречу автомобилями. Жертвами аварии стали семь человек, пишет ТВ Центр.
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