В массовой аварии в Волгограде пострадал школьник

Вечером 25 сентября на пересечении Ростовской и Череповецкой улиц в Ворошиловском районе Волгограда столкнулись три автомобиля, передает портал novostivolgograda.ru. Сообщается, что Honda выехала с Ростовской на Вторую Продольную улицу под запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Mitsubishi Colt. От удара Mitsubishi отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Hyundai Solaris. В результате пострадали 32-летняя пассажирка Hyundai и 11-летний пассажир Honda. Их доставили в больницу.