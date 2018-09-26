В Омске скорая помощь столкнулась с иномаркой

Вечером 25 сентября на улице Завертяева в Омске скорая помощь с включенными проблесковыми маячками столкнулась с автомобилем Mitsubishi Colt, передает портал gorod55.ru. В результате женщина-водитель иномарки 1959 года рождения и пассажирка кареты скорой помощи 1956 года рождения обратились за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.
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