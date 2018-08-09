Пенсионер на Priora сбил девушку – лейтенанта полиции

Напротив дома №47 по Набережной улице в городе Волжском Волгоградской области 78-летний пенсионер на LADA Priora сбил 24-летнюю девушку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает портал novostivolgograda.ru. По словам очевидцев, она оказалась лейтенантом полиции. Пострадавшая была доставлена в больницу.

