Напротив мэрии Омска сбили сотрудника Росгвардии

Напротив здания мэрии Омска автомобиль BMW, за рулем которого находился 24-летний водитель, сбил на пешеходном переходе сотрудника Росгвардии, передает портал gorod55.ru. От полученных повреждений пешеход скончался на следующий день в больнице. Водитель был задержан на месте. Признаков опьянения у него обнаружено не было. Сообщается, что молодой человек не выполнил указания регулировщика.
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