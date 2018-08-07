Ржавеют на глазах: какие машины нельзя покупать с рук

Пятна ржавчины и отваливающиеся детали кузова автомобиля - казалось, это давно осталось в прошлом. Однако выясняется, что до сих пор не все производители уделяют внимание антикоррозийной обработке. Эксперты выяснили, какие авто не стоит покупать с рук, чтобы через пару лет не стать обладателем "ржавого ведра".

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