Infiniti Q60s: cон в летнюю ночь

Неудачно поставив последние сто евро на красное, выхожу из казино Монте-Карло и мягко опускаюсь в свою Infiniti Q60s. Недолог путь до моего отеля в Ницце – какие-то 15 километров. Минут через пять приму душ и, надев белый махровый халат, выйду на просторную террасу с видом на Лазурный берег. Включаю спорт-режим, газ в пол, поехали!

Стоп, стоп, стоп… Открываю глаза и Монако превращается в населенный пункт Малаховку, а хайвэй на морском побережье в Егорьевское шоссе. Но я все-таки за рулем Infiniti Q60s и чувствую, что, вцепившись двумя руками в этот самый руль, пытаюсь удержать машину в полосе.

Да, похоже, что на российских дорогах эта напичканное электроникой люксовое спортивное купе превращается в тыкву. Низкий клиренс (всего 12 сантиметров), широкая низкопрофильная резина и кузов длиной почти пять метров дают о себе знать: две тонны металла рыскают по полосе, пытаясь зацепиться за российский асфальт.





На каком-нибудь автобане в Германии этот четерехсотсильный зверь с V-образной трехлитровой "шестеркой" показал бы себя во всей красе, но у нас автоспортом, к сожалению (или к счастью) можно заниматься только на приспособленном для этого полигоне.

И все-таки поиски истины привели меня на трассу "Дон", большая часть которой по качеству покрытия близка к немецкому. Здесь мне удалось протестировать этот резвый автомобиль, что называется, в условиях, приближенных к тем, для которых он создавался. Q60s сразу же продемонстрировал и мягкость хода, и отсутствие кренов в поворотах, и, как это не странно звучит, внутренний комфорт.





Дело в том, что шумоизоляция у этого купе явно не на высоте: на улицах города и обычных дорогах каждая кочка и особенно маленькие камешки, ударяющие по кузову, отдаются таким звоном в голове, что даже акустическая система Bose и ее 13 динамиков не способны вернуть музыкальную гармонию и отвлечь от посторонних шумов.

С точки зрения удобства управления Q60s безупречен. Все под рукой и интуитивно понятно, кнопки тактильно узнаются уже через несколько минут после знакомства с машиной, любая информация (навигация, изображения с камер кругового обзора, музыка и прочее) легко выводится на два сенсорных дисплея.





Смущают только данные о расходе топлива: стоит чуть надавить на педаль газа и он сразу же взлетает к 30 литрам на 100 километров. Похоже на "КамАЗ", только у того бак на 250 литров, а у нашего спортивного жеребца всего на 80. И кушает он исключительно самый дорогой 98-й бензин.

Интеллектуальный круиз-контроль; умный адаптивный свет Smart Beam, очень полезный глухой ночью в поворотах; ABS, EBD, TCS, VDC, несколько режимов движения и прочие системы помощи водителю превращают Infiniti Q60s почти в беспилотный болид. Но опытный водитель должен знать, что главным в автомобиле все-таки остается человек.





Японские инженеры досконально поработали над безопасностью пассажиров этой машины, способной разогнаться до 100 километров в час за каких-то пять секунд. Помимо традиционных подушек и шторок безопасности, передние сиденья оснащены активными подголовниками, а сдвижной блок педалей при ударе спереди спасет ноги водителя от тяжелых травм. Ломающийся карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях.





Получается некая мягкая, обшитая изнутри первоклассной кожей со вставками из карбона, капсула. И, действительно, сидя в Q60s чувствуешь себя космонавтом в спускаемом аппарате. Правда, посадка уж очень низкая, но на то он и спорткар, чтобы можно было понять, каково это – быть автогонщиком.

Передние сиденья – почти спортивные, с боковой поддержкой и регулировками в восьми направлениях. Задним пассажирам повезло меньше: сам процесс попадания на второй ряд немного унижает (машина-то двухдверная). Да и людям с ростом выше 180 сантиметров делать на галерке нечего – голова упрется в заднее стекло, а ноги – в спинки передних сидений.





Снаружи Infiniti Q60s спортивен и подтянут. Изогнутые плавные линии, спойлер на крышке багажника, агрессивный передний бампер, хром на порогах, решетке радиатора и двух выхлопных трубах, тормозные суппорты красного цвета – все просто кричит о том, что перед нами спортивный автомобиль.

Для тех, кто привык к роскоши и адреналину и кто может позволить себе и то, и другое – Q60s, безусловно, находка. В качестве банального средства передвижения из пункта А в пункт Б эта машина вряд ли подойдет. Но если вдруг она приснится летней ночью, значит вам точно есть куда расти.



