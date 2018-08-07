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Авто

Infiniti Q60s: cон в летнюю ночь

Фото: infinitinews.com
Неудачно поставив последние сто евро на красное, выхожу из казино Монте-Карло и мягко опускаюсь в свою Infiniti Q60s. Недолог путь до моего отеля в Ницце – какие-то 15 километров. Минут через пять приму душ и, надев белый махровый халат, выйду на просторную террасу с видом на Лазурный берег. Включаю спорт-режим, газ в пол, поехали!
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Стоп, стоп, стоп… Открываю глаза и Монако превращается в населенный пункт Малаховку, а хайвэй на морском побережье в Егорьевское шоссе. Но я все-таки за рулем Infiniti Q60s и чувствую, что, вцепившись двумя руками в этот самый руль, пытаюсь удержать машину в полосе.

Да, похоже, что на российских дорогах эта напичканное электроникой люксовое спортивное купе превращается в тыкву. Низкий клиренс (всего 12 сантиметров), широкая низкопрофильная резина и кузов длиной почти пять метров дают о себе знать: две тонны металла рыскают по полосе, пытаясь зацепиться за российский асфальт.

Фото: infinitinews.com

На каком-нибудь автобане в Германии этот четерехсотсильный зверь с V-образной трехлитровой "шестеркой" показал бы себя во всей красе, но у нас автоспортом, к сожалению (или к счастью) можно заниматься только на приспособленном для этого полигоне.

И все-таки поиски истины привели меня на трассу "Дон", большая часть которой по качеству покрытия близка к немецкому. Здесь мне удалось протестировать этот резвый автомобиль, что называется, в условиях, приближенных к тем, для которых он создавался. Q60s сразу же продемонстрировал и мягкость хода, и отсутствие кренов в поворотах, и, как это не странно звучит, внутренний комфорт.

Фото: infinitinews.com

Дело в том, что шумоизоляция у этого купе явно не на высоте: на улицах города и обычных дорогах каждая кочка и особенно маленькие камешки, ударяющие по кузову, отдаются таким звоном в голове, что даже акустическая система Bose и ее 13 динамиков не способны вернуть музыкальную гармонию и отвлечь от посторонних шумов.

С точки зрения удобства управления Q60s безупречен. Все под рукой и интуитивно понятно, кнопки тактильно узнаются уже через несколько минут после знакомства с машиной, любая информация (навигация, изображения с камер кругового обзора, музыка и прочее) легко выводится на два сенсорных дисплея.

Фото: infinitinews.com

Смущают только данные о расходе топлива: стоит чуть надавить на педаль газа и он сразу же взлетает к 30 литрам на 100 километров. Похоже на "КамАЗ", только у того бак на 250 литров, а у нашего спортивного жеребца всего на 80. И кушает он исключительно самый дорогой 98-й бензин.

Интеллектуальный круиз-контроль; умный адаптивный свет Smart Beam, очень полезный глухой ночью в поворотах; ABS, EBD, TCS, VDC, несколько режимов движения и прочие системы помощи водителю превращают Infiniti Q60s почти в беспилотный болид. Но опытный водитель должен знать, что главным в автомобиле все-таки  остается человек.

Фото: infinitinews.com

Японские инженеры досконально поработали над безопасностью пассажиров этой машины, способной разогнаться до 100 километров в час за каких-то пять секунд. Помимо традиционных подушек и шторок безопасности, передние сиденья оснащены активными подголовниками, а сдвижной блок педалей при ударе спереди спасет ноги водителя от тяжелых травм. Ломающийся карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях.

Фото: infinitinews.com

Получается некая мягкая, обшитая изнутри первоклассной кожей со вставками из карбона, капсула. И, действительно, сидя в  Q60s чувствуешь себя космонавтом в спускаемом аппарате. Правда, посадка уж очень низкая, но на то он и спорткар, чтобы можно было понять, каково это – быть автогонщиком.

Передние сиденья – почти спортивные, с боковой поддержкой и регулировками в восьми направлениях.  Задним пассажирам повезло меньше: сам процесс попадания на второй ряд немного унижает (машина-то двухдверная). Да и людям с ростом выше 180 сантиметров делать на галерке нечего – голова упрется в заднее стекло, а ноги – в спинки передних сидений.

Фото: infinitinews.com

Снаружи Infiniti Q60s спортивен и подтянут. Изогнутые плавные линии, спойлер на крышке багажника, агрессивный передний бампер, хром на порогах, решетке радиатора и двух выхлопных трубах, тормозные суппорты красного цвета – все просто кричит о том, что перед нами спортивный автомобиль.

Для тех, кто привык к роскоши и адреналину и кто может позволить себе и то, и другое – Q60s, безусловно, находка. В качестве банального средства передвижения из пункта А в пункт Б эта машина вряд ли подойдет. Но если вдруг она приснится летней ночью, значит вам точно есть куда расти.

Фото: infinitinews.com

                                                                  Infiniti Q60s        

Цена, руб.

3 900 000

Цена в минимальной конфигурации, руб.

3 820 000

Двигатель (объем/мощность, л.с.)

2997 / 405

Привод

полный

Разгон 0-100, сек.

5,1

Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км

9,3 / 14,9

Снаряженная масса, кг

1801

Длина/ширина/высота, мм

4800/1820/1455

Дорожный просвет, мм

125

Объем багажника, л

500

Автор: Александр Пельт7 августа 2018, 12:00

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