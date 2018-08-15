Начинающий водитель погиб в аварии с грузовиком

В ночь на 15 августа на 13-м километре дороги Работки – Порецкое в Нижегородской области 27-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAF, передает портал newsnn.ru. В результате аварии молодой человек погиб на месте. Сообщается, что его водительский стаж составлял всего год.