В ДТП в центре Волгограда пострадала мать с двумя детьми

На пересечении улиц Рокоссовского и Двинской в центре Волгограда столкнулись внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Qashqai, передает портал novostivolgograda.ru. 69-летний водитель Toyota врезался в бок Nissan, за рулем которого была 36-летняя женщина. В салоне автомобиля также находились дети пяти и семи лет. Они были в детских удерживающих устройствах. Женщина и малыши пострадали. Их доставили в больницу.

