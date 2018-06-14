Audi RS7: быстрее ветра

Не так сложно снимать серую матовую машину на темной подземной парковке, как потом, уже отдавая ключи сотруднику пресс-парка, пытаться забыть, что эта зверюга разгоняется до сотни за 3,7 секунды!

С дизайном и у штатной версии А7 все прекрасно. Это автомобиль с просторным салоном, тщательно упакованным в обтекаемую агрессивную спортивную форму. Хотя длина, опять же, лишь добавляет стремительности силуэту, распластавшемуся в полете над дымящимся от летней жары асфальтом.

Из внешнего тюнинга, на самом деле, здесь не так уж и много. Боковые зеркала в углепластике, обводка выхлопной системы из него же и сами выхлопные трубы – в очень спортивном исполнении. В действительности, здесь в изобилии деталей, которые делают эту машину необычайно фотогеничной. Одну только надпись Quattro на решетке радиатора можно снимать в течение получаса с разных ракурсов. А подсвеченный бортик с надписью RS7, а тиснение с теми же буквами на кожаной спинке сиденья! Ммм…

Салон, как я уже говорил, просторен, хоть и темноват. Изобилуют карбоновые элементы, чтобы подчеркнуть, что машина спортивная. Отстрочка с тиснением на сиденьях смотрится особенно круто.

Я только сейчас понял, что интерьер Audi RS7 навевает мне мысли об Империи в "Звездных войнах". Точно! Переходи на темную сторону Силы, юный падаван. У нас есть печеньки.

Сзади места ну просто полно. Сказывается длина автомобиля. Вытянуть можно не только ноги, но и, кажется, самому лечь между сиденьями, особо не стесняясь.

Приборная панель выполнена против моих ожиданий – со стрелками. Между циферблатами – экран. И удобнее компоновки пока никто не придумал, хотя изменяющаяся композиция экрана в современной Q5 или некоторых моделях VW мне нравится больше.

В некоторых деталях интерьера встречаются несвойственные Audi моменты: рукоятка АКПП с круглым набалдашником (обычно это ручка с горизонтальным хватом, напоминающая управление тягой в самолете), отсутствие уже ставшего привычным трекпэда. Тем не менее торпедо с консолью шикарно смотрятся в темное время суток.

Теперь о самом прекрасном. Как едет. Удовольствие начинается уже при нажатии кнопки Start. Двигатель коротко взревывает и раскатисто уходит в басовитый рокот. Несмотря на то что салон отлично звукоизолирован, двигатель здесь слышно очень хорошо. И это здорово. Звук мощного движка – это немаловажная часть кайфа от поездки. А вот и движок, кстати. Вот так выглядят ровно шестьсот пять лошадей.

Разгон до ста километров в час за 3,7 секунды. Таким показателем не каждый мотоцикл, кстати, может похвастаться. При старте со светофора щеки пытаются сместиться куда-то на затылок. И если бы я был жирным (а я не такой), у них бы получилось.

Еще восемь секунд – и на спидометре 200, а ты понимаешь, что это не предел. И чтобы не выйти случайно на околоземную орбиту, переносишь ногу с педали газа на тормоз. У быстрых машин всегда красивые тормозные саппорты. RS7 не исключение.

Различные режимы вождения меняют жесткость подвески, алгоритмы коробки передач и режим работы двигателя. Переключившись в спортивный режим, не забудьте отключить стереосистему, чтобы услышать, как звучит спортивный выхлоп.





Audi RS7 – автомобиль, в котором выбор режима вождения серьезно влияет на поездку. В комфортном режиме "семерка" идет плавно и внутри очень комфортно, что редкость для спортивных машин. Про спорт я уже говорил. Не забывайте про расход топлива. 24 литра 98-го на 100 километров – цифра, бьющая по карману. А если вспомнить про стоимость страховки, ТО и налог на роскошь, то поездки на такси становятся все привлекательнее и привлекательнее. Да и стоимость у RS довольно кусачая. RS в базе обойдется в 8,5 миллионов рублей. А со всеми наворотами – почти в 11 миллионов. При всем при этом обновленная А7, совсем недавно поступившая в продажу в России, обойдется в 4,3 миллиона во вполне "едущей" комплектации.

Audi RS 7 Sportback Performance Цена, руб. 10 885 500 Цена в минимальной конфигурации, руб. 8 500 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 3993 / 605 Привод полный Разгон 0-100, сек. 3,7!!! Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 9,5 / 23,5 Снаряженная масса, кг 1930 Длина/ширина/высота, мм 5012/1911/1419 Дорожный просвет, мм 110 Объем багажника, л 535

Я не был бы собой, если бы обошел стороной музыкальную сторону. Акустика в RS7 стоит от Bang&Olufsen, одной из фирменных "фишек" которой являются "пищалки", выезжающие в районе передних стоек.

Звучит это все безобразие как оркестр, случайно севший в вашу машину, если бы он мог в нее, конечно же, вместиться. В настройки я забрался только чтобы проверить, что никто там ничего не наворотил. Нет. Эквалайзер стоял в положении flat, и трогать ничего не пришлось. Система звучит близко к идеалу. Просто не мешайте.

Ну и, наконец, гитара разместилась с комфортом и колоссальным запасом. Излишняя длина машины ушла в место для ног для задних пассажиров и глубокий-глубокий багажник. Хватило места даже для Вашего покорного, хотя я, признаться, предпочел бы все же сидеть за рулем. Особенно когда дело касается RS-серии.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru.