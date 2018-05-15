Электрокар Tesla сгорел вместе с водителем

В Швейцарии немец на электромобиле Tesla врезался в отбойник и перевернулся. Машина загорелась, а мужчина не смог выбраться из салона и погиб на месте, передает телеканал "360". Точный обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, причиной начала пожара мог послужить перегрев аккумулятора. В компании Tesla смертельную аварию с участием выпущенного ими автомобиля пока никак не прокомментировали.