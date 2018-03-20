Под Москвой случилось смертельное ДТП

На проспекте Ленина в подмосковном городе Электросталь днем 20 марта произошло ДТП. В результате столкновения погиб один человек.
О смертельной аварии сообщили в региональном Министерстве транспорта, передает "Подмосковье сегодня". "Минтранс призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим", – отметили в пресс-службе ведомства.
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