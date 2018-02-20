По Марокко проехал беспилотный российский грузовик

На специальном полигоне неподалеку от города Касабланка в Марокко прошли испытания беспилотного карьерного самосвала российской компании VIST Robotics. Многотонный автомобиль с полностью автоматизированным управлением самостоятельно проехал по заданному маршруту и совершил имитацию разгрузки. Видео испытания было опубликовано в аккаунте VIST Robotics в Instagram.
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