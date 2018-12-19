Есть жертвы: под Тюменью автобус протаранил грузовик

18 декабря на трассе Тюмень – Боровский – Богандинский в Тюменской области автобус с рабочими предприятия "Тюменьстальмост" врезался в грузовик, передает портал nashgorod.ru. В ДТП погиб водитель автобуса. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Один из них был доставлен в больницу, второму помощь оказали на месте. По словам очевидцев, столкновение произошло в тот момент, когда большегруз разворачивался.
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