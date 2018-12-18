В Башкирии столкнулись два отечественных авто

В Благовещенском районе Башкирии столкнулись встречные ВАЗ и УАЗ. В результате ДТП четыре пассажира обратились за медицинской помощью.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД, передает ToDay News Ufa. Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 11 дорожных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.