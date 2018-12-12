Под Волгоградом большегруз опрокинул в кювет десять легковушек

В ночь на 12 декабря на 544-м километре дороги Сызрань – Саратов – Волгоград в Волгоградской области грузовик MAN TGA с прицепом врезался в идущий впереди в попутном направлении большегруз DAF FT XF, транспортировавший десять легковых автомобилей, передает портал novostivolgograda.ru. Автовоз от удара вылетел в кювет, однако его груз не перевернулся, а лишь слегка накренился. Виновник аварии был доставлен в больницу.