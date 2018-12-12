На Урале женщина с топором устроила разборку на дороге

Случайные свидетели записали на видео дорожную разборку, которая произошла вечером 10 декабря на улице Космонавтов в Екатеринбурге, передает портал tagilcity.ru. Изюминкой конфликта стало то, что одна из его участниц пошла выяснять отношения с оппонентами с топором в руках. Причина спора осталась за кадром. Впрочем, в дело инструмент женщина так и не пустила.