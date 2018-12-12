В Тюмени при аварии пострадал пятилетний ребенок

На перекрестке улиц Пархоменко и 9 Января в Тюмени столкнулись малолитражка Daewoo Matiz и внедорожник Land Rover, передает портал nashgorod.ru. В результате ДТП пострадали 47-летний водитель Daewoo и его пятилетний пассажир. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель малолитражки, не предоставивший внедорожнику преимущество.

