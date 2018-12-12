В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок

Днем 11 декабря в районе дома 1Б на Привокзальной улице в городе Павлово Нижегородской области автомобиль LADA Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-322100, передает портал newsnn.ru. В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье LADA. Ее доставили в Центральную районную больницу, откуда, после оказания медицинской помощи, отпустили.