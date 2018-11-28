Под Волгоградом произошла массовая авария

Утром 28 ноября в Волгоградской области близ города Камышин произошла запутанная массовая авария, передает портал novostivolgograda.ru. Последовательность произошедшего восстановили сотрудники дорожной полиции.

Выяснилось, что автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в идущий впереди в попутном направлении Opel, от чего тот вылетел на встречную полосу прямо под КамАЗ с битумом. Ехавший за грузовиком ВАЗ-2115 в последнее мгновение успел съехать на обочину и не присоединился к участникам аварии.

Тем не менее, он решил подойти к другим водителям, чтобы узнать, не нужна ли им помощь. И спустя всего пять минут после первого столкновения в его машину на полном ходу влетел Chevrolet Aveo. Машину отбросило вперед и она наехела на участников первого ДТП. В результате серьезно пострадали два человека.