На Урале семья с младенцем разбилась в ДТП

27 ноября на трассе Екатеринбург – Серов близ города Невьянск Свердловской области вылетел в кювет автомобиль Suzuki Escudo, передает портал tagilcity.ru. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне находилась семья – годовалый ребенок, его мать, бабушка и дедушка. Они ехали в Екатеринбург в детскую больницу. В результате ДТП 29-летняя мать ребенка скончалась. Остальные были доставлены в больницу Ньвьянска с тяжелыми травмами. Причины аварии устанавливаются.

