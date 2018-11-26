Жуткая авария на открытии этапа "Формулы-1" попала на видео
Гонщик команды Renault Нико Хюлькенберг, горя желанием обойти соперника на повороте, задел колесо другого болида, несколько раз перевернулся и влетел в отбойник.
It just highlights the danger of the sport!#AbuDhabiGP #F1 #C4F1 #SkyF1pic.twitter.com/Ee7j0IlfSa— Grant Rivers ��️�� (@SnowAndBeach) 25 ноября 2018 г.
Спасать Хюлькенберга пришлось маршалам. Гонщик сразу же после аварии по радио сообщил, что с ним все в порядке – однако самостоятельно покинуть болид не смог, передает Life.ru.
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