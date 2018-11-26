Жуткая авария на открытии этапа "Формулы-1" попала на видео

Жуткая авария омрачила открытие заключительной гонки сезона – Гран-при Абу-Даби. Неприятный эпизод произошел на первом же круге.

Гонщик команды Renault Нико Хюлькенберг, горя желанием обойти соперника на повороте, задел колесо другого болида, несколько раз перевернулся и влетел в отбойник.

Спасать Хюлькенберга пришлось маршалам. Гонщик сразу же после аварии по радио сообщил, что с ним все в порядке – однако самостоятельно покинуть болид не смог, передает Life.ru.