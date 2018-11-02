13 погибших: автобус вылетел с моста из-за агрессивной пассажирки

В городе Чунцин на юго-западе Китая с моста в реку рухнул пассажирский автобус. Погибли все 13 человек, находившиеся внутри, передает Пятый канал. Изучение записей с камер наблюдения, установленных в салоне, позволило восстановить картину произошедшего.

Страшное ДТП случилось из-за агрессивной дамы, которая напала на водителя и стала бить по голове. Женщина разозлилась, потому что он не остановился в нужном ей месте, рассказали пассажиры рокового автобуса, которым посчастливилось выйти до аварии. Они добавили, что водитель предупреждал об изменении маршрута по громкой связи.