На юго-востоке Москвы случилось массовое ДТП

Утром 29 января на пересечении Люблинской улицы и Волгоградского проспекта в столице произошла авария. Столкнулись сразу семь машин: два грузовика и пять легковушек.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Некоторые участники ДТП оказались заблокированными в автомобилях, передает сетевое издание m24.ru. Наблюдается разлив топлива. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, сообщает агентство городских новостей "Москва".