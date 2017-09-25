Спорткар Bugatti "сыграл в шашки" в центре Москвы
Одному из участников дорожного движения удалось снять на видео экстремальный "заезд" белоснежного Bugatti Veyron. На кадрах видно, что спорткар за несколько секунд разгоняется до 100 километров в час, после чего начинает "играть в шашки" на дороге, опасно маневрируя между остальными машинами и создавая все условия для ДТП, передает сайт "Комсомольская правда".
Столичное ГИБДД уже заинтересовалось этим видео. Теперь полиции предстоит установить личность лихача и то, когда именно была сделана запись.
Актриса недоумевает, почему звезду "Дома-2" не вышвыривают с мероприятий
Оказывается, шоумен и артистка крутили роман
Артист дал откровенное интервью
Артистку сравнили с героиней "Основного инстинкта"