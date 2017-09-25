Спорткар Bugatti "сыграл в шашки" в центре Москвы

В Сеть попала запись экстремальной езды водителя белого спорткара Bugatti Veyron по Кутузовскому проспекту в Москве. Опасная маневры гонщика заинтересовали сотрудников ГИБДД.

Одному из участников дорожного движения удалось снять на видео экстремальный "заезд" белоснежного Bugatti Veyron. На кадрах видно, что спорткар за несколько секунд разгоняется до 100 километров в час, после чего начинает "играть в шашки" на дороге, опасно маневрируя между остальными машинами и создавая все условия для ДТП, передает сайт "Комсомольская правда".

Столичное ГИБДД уже заинтересовалось этим видео. Теперь полиции предстоит установить личность лихача и то, когда именно была сделана запись.