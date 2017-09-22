Подержанный BMW переделали в джакузи на колесах

Инженерная смекалка и умелые руки помогли изобретателю переделать подержанное авто в джакузи. Теперь можно, не отрываясь от управления автомобилем, принять теплую ванну.

Колин Ферз переделал старый BMW в передвижное джакузи. Видео с испытанием автомобиля-ванны опубликовано на YouTube-канале colinfurze и уже набрало более миллиона просмотров.

Изобретатель заделал все отверстия и щели в корпусе машины 1989 года выпуска, обернул провода непромокаемой пленкой, а также усилил пружины подвески, чтобы они смогли выдержать автомобиль. Ведь масса машины увеличилась из-за налитой в салон воды. В полу автомобиля Колин разместил воздуходувки для создания пузырей. В качестве "вишенки на торте" выступило встроенное в багажник барбекю: искупавшись в пути, можно остановиться, чтобы пожарить мясо или сосиски.