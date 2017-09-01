Пьяный дальнобойщик напал на сотрудника ДПС

Полицейские пытались извлечь водителя из машины, и в это время челябинец нанес удар кулаком в лицо одному из сотрудников полиции и удар ногой в область груди второму. Но инспекторам ДПС удалось извлечь пьяного водителя и доставить в отдел.

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