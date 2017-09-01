Пьяный дальнобойщик напал на сотрудника ДПС
Дальнобойщик из Челябинской области, хорошенько выпив, наехал на металлическое ограждение в городе Ермолино и, остановившись, заснул за рулем. Разгром и спящего водителя обнаружил проезжавший мимо экипаж ДПС. Открыв дверь, гаишники сразу почувствовали резкий запах алкоголя из салона.
С трудом разбудив водителя, инспекторы потребовали предъявить документы и выйти из салона автомашины. Водитель наплевал на законные требования и попытался закрыть двери кабины со своей стороны. В ходе потасовки с полицией дальнобой потерпел позорное поражение и был доставлен в отдел. Попавшее в Сеть видео было перед тем изъято стражами порядка из находящегося напротив магазинчика.
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