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Пьяный дальнобойщик напал на сотрудника ДПС

Фото: Леонид Павлюченко/dni.ru
Полицейские пытались извлечь водителя из машины, и в это время челябинец нанес удар кулаком в лицо одному из сотрудников полиции и удар ногой в область груди второму. Но инспекторам ДПС удалось извлечь пьяного водителя и доставить в отдел.
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Дальнобойщик из Челябинской области, хорошенько выпив, наехал на металлическое ограждение в городе Ермолино и, остановившись, заснул за рулем. Разгром и спящего водителя обнаружил проезжавший мимо экипаж ДПС. Открыв дверь, гаишники сразу почувствовали резкий запах алкоголя из салона.

С трудом разбудив водителя, инспекторы потребовали предъявить документы и выйти из салона автомашины. Водитель наплевал на законные требования и попытался закрыть двери кабины со своей стороны. В ходе потасовки с полицией дальнобой потерпел позорное поражение и был доставлен в отдел. Попавшее в Сеть видео было перед тем изъято стражами порядка из находящегося напротив магазинчика.

Автор: Алексей Минин1 сентября 2017, 18:19

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