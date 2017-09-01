На Садовом кольце сделают полосу для общественного транспорта

Столичные власти пообещали открыть на участке Садового кольца в районе станции метро "Октябрьская" полосу для общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Выделенка" пройдет по улице Житной на участке от Казанского переулка до улицы Большая Якиманка, а также по дублеру Садового кольца от улицы Большая Якиманка до выезда на Крымский мост. По специальной полосе будут курсировать маршруты общественного транспорта "Б" и "Т10", передает газета "Известия".