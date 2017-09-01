Любовники от скуки занялись сексом прямо на дороге (видео)
Пикантное видео снял один из автолюбителей во время затора на одной из улиц Ростова-на-Дону. На кадрах видно, как парочка без всякого смущения занимается сексом в машине, на глазах у окружающих. Вероятно, таким образом любовники хотели скоротать время. стоя в пробке, пишет РЕН ТВ.
Тем не менее, поведение молодых людей вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторых распутное поведение влюбленных привело в ужас, а некоторые посчитали, что ребята молодцы, а автор ролика просто им позавидовал.
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