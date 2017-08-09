Список пострадавших в огненном ДТП на Варшавском шоссе

В результате страшной аварии, которая произошла на юге Москвы утром 9 августа, погиб человек. Его личность устанавливается.

Список пострадавших публикует РИА ФАН. В ходе аварии ранения получил восьмилетний мальчик Андрей Ц., его доставили в НИИ детской хирургии. Также пострадал его отец, 38-летний Роман Ц. Мужчина с ожогами 4% тела находится в НИИ им. Склифосовского