В Москве жуткое ДТП парализовало Варшавское шоссе
Столкнулись сразу четыре машины: два легковых автомобиля, автобус и грузовик, сообщает Russia Today. В результате ДТП вспыхнул пожар, движение по трассе было фактически парализовано.
Очевидцы публикуют в Сети первые кадры с места происшествия, передает РИА ФАН. Свидетели аварии сообщают о взрывах.
Ликвидацией возгорания занимаются экстренные службы города, пострадавшим оказывается помощь, сообщили в столичном управлении МЧС России. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Столкнулись сразу четыре автомобиля
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