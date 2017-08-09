В Москве жуткое ДТП парализовало Варшавское шоссе

Ранним утром 9 августа на Варшавском шоссе произошла массовая авария. На месте происшествия работают экстренные службы.

Продолжение: Список пострадавших в огненном ДТП на Варшавском шоссе

Столкнулись сразу четыре машины: два легковых автомобиля, автобус и грузовик, сообщает Russia Today. В результате ДТП вспыхнул пожар, движение по трассе было фактически парализовано.

Публикация от Natalya Yachenko (@pony_pastila) Авг 8 2017 в 7:28 PDT

Очевидцы публикуют в Сети первые кадры с места происшествия, передает РИА ФАН. Свидетели аварии сообщают о взрывах.

Публикация от Natalya Yachenko (@pony_pastila) Авг 8 2017 в 7:22 PDT

Ликвидацией возгорания занимаются экстренные службы города, пострадавшим оказывается помощь, сообщили в столичном управлении МЧС России. Обстоятельства случившегося устанавливаются.