Названа стоимость первого российского беспилотного авто

Стоимость беспилотного автомобиля в России через десять лет может составить три-пять тысяч долларов. Первые беспилотные авто достигали стоимости в сотню тысяч долларов США.

По словам помощника президента России Игоря Литвина, Россия делает большие успехи в разработке беспилотных авто. Уже лет через десять цена на такие автомобили не будет превышать трех-пяти тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Как рассказал Игорь Литвин. например, есть модель, выпуск которой еще не начат и которая существует только на фотографиях. Однако на нее подписались уже более полумиллиона желающих приобрести такое авто. Итого суммарная предоплата исчисляется цифрой примерно в шесть миллиардов долларов.

"Эта машина для нас будет стоить 35 тысяч долларов. Но первые беспилотные машины доходили до 100 тысяч. Сегодня 35 тысяч долларов. Думаю, что через 10 лет будет порядка три-пять тысяч долларов беспилотник, который будет на наших дорогах", – рассказал Литвин на полях форума "Территория смыслов".

Напомним, что в Москве уже существует полигон для теста беспилотных автомобилей Он расположился в технопарке "Калибр" на улице Годовикова в столичном районе Останкино. Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и "обучать" его". Основная часть полигона – трасса длиной в 400 метров. Площадку будут использовать и студенты технических вузов.